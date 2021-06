Καντέ: Σε διαφημιστικό για εξορμήσεις, είπε πως... θέλει να κάθεται σπίτι! (vid)

Απίθανος Ενγκολό Καντέ, «χάλασε» το διαφημιστικό γνωστής εταιρείας ταξιδιών και εξορμήσεων λέγοντας πως του αρέσει απλά να κάθεται σπίτι και να μην κάνει τίποτα!

Μέσα στο γήπεδο είναι πραγματικός... δαίμονας. Δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς, δεν μπορεί να τον ανταγωνιστεί κανείς στο τρέξιμο μέχρι το φινάλε και η Τσέλσι είναι τρομερά τυχερή που τον έχει δικό της.

Στα εξωαγωνιστικά πρόκειται για το πιο χαμηλών τόνων και χαμογελαστό παιδί που μπορεί να συναντήσει κανείς.

Πάνω σε αυτό στηρίχθηκε η γνωστή εταιρεία ταξιδιών και εξορμήσεων, Trivago, με τον Καντέ να συμμετέχει στο διαφημιστικό σποτ της έναρξης της συνεργασίας με τους «μπλε» και... να τα κάνει μαντάρα!

Αντί να ενισχύσει τις ταξιδιωτικές σκέψεις του κόσμου, εκείνος απλά είπε πως του αρέσει να κάθεται σπίτι!

N'Golo Kante when asked by Chelsea's new training kit sponsors Trivago what he likes to do on a summer break away from football is so brilliant and typically Kante. #CFC pic.twitter.com/LjdTjEbNbi