Παράτιτσι - Τότεναμ: Επίσημα ο νέος τεχνικός διευθυντής (pic & vid)

Ο Φάμπιο Παράτιτσι αναλαμβάνει κι επίσημα χρέη τεχνικού διευθυντή στην Τότεναμ από την 1η Ιουλίου, με πρώτο μέλημα την εύρεση του διαδόχου του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ήταν δεδομένη εδώ και μέρες. Ο Φάμπιο Παράτιτσι, μετά από μια πετυχημένη 11ετία στη Γιουβέντους, πιάνει δουλειά στην Τότεναμ έστω και χωρίς τον Αντόνιο Κόντε συνεργάτη στην τεχνική ηγεσία.



Ο Ιταλός ανακοινώθηκε κι επίσημα από τους Σπερς ως νέος αθλητικός διευθυντής και αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου τα νέα του καθήκοντα, έχοντας επιφορτιστεί εδώ και ορισμένες εβδομάδες να βρει τον επόμενο που θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας.

Μέχρι στιγμής, ο Έρικ Τεν Χάαχ και δευτερευόντως, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ αποτελούν τα φαβορί.



The Club is delighted to announce the appointment of Fabio Paratici as Managing Director, Football, with effect from 1 July 2021. #THFC #COYS

“I am so happy. New experiences always give energy, power and motivation. I hope to give Spurs my passion, my work, my time and to build something better.”



The first interview with Fabio Paratici, our new Managing Director, Football.

