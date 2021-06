Η Ακτή Ελεφαντοστού βράβευσε τον Ντρογκμπά για την ανθρωπιά του (pics)

Η Ακτή Ελεφαντοστού τίμησε τον Ντιντιέ Ντρογκμπά, προσφέροντάς του ένα πτυχίο για την προσφορά του στον τόπο και τους ανθρώπους της.

Ο Ιβοριανός παλαίμαχος στράικερ κατάφερε με το ήθος, το ταλέντο και την επιμονή του να γράψει ιστορία στο ποδόσφαιρο. Βέβαια η πραγματική του αξία έγκειται και στο γεγονός ότι η κληρονομιά του δεν μένει στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Δεν μνημονεύεται μόνο για τα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα. Δεν ήταν αυτά που τον έκαναν εθνικό ήρωα στην Ακτή Ελεφαντοστού, ή τουλάχιστον μόνο αυτά. Για χάρη του μέχρι και ο εμφύλιος πόλεμος σταμάτησε λίγο πριν το Μουντιάλ το 2006! Κι αν δεν τον σταμάτησε ακριβώς ο ίδιος, τουλάχιστον συνέβαλε τα μέγιστα στην παύση των εχθροπραξιών.

Γι' αυτό και η πατρίδα του, Ακτή Ελεφαντοστού θέλησε τιμήσει τον Ντιντιέ Ντρογκμπά, για όλα όσα έχει προσφέρει στον τόπο και τους συνανθρώπους του.

«Τιμάμε τον Ντιντιέ για το φιλανθρωπικό του έργο, τιμάμε τον Ντιντιέ για τη συμβολή του στην ομαλοποίηση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, για τη συμβολή του στο ποδόσφαιρο. Τιμάμε τον Ντιντιέ για συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα για τους νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ειδικά σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Αυτό το πτυχίο είναι απλά μία μικρή αναγνώριση. Για τον Ντρογκμπά η αγάπη του κόσμου είναι η μεγαλύτερη αναγνώριση», ανέφερε ο πρύτανης της Αμπιτζάν κατά την βράβευση του Ντρογκμπά.

