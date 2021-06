Πέθανε ο πρώην τερματοφύλακας της Αρσεναλ Αλαν Μίλερ

Σε ηλικία μόλις 51 ετών απεβίωσε ο πρώην τερματοφύλακας της Αρσεναλ Αλαν Μίλερ.

Μία άλλη ομάδα του, η Γουέστ Μπρομ, έκανε γνωστή την είδηση, χωρίς να γίνεται ωστόσο αναφορά στα αίτια του θανάτου του.

We are desperately saddened to learn of the passing of former goalkeeper Alan Miller.



Our thoughts are with Alan's family and friends at this terribly sad time. pic.twitter.com/mz40gAIG3w