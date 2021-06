Μπέντνερ: Ποδοσφαιρικές ιστορίες για αγρίους (vids)

Ο Νίκλας Μπέντνερ αποσύρθηκε στα 33 του χρόνια και έχει αφήσει πίσω του ιστορίες για... μια ζωή από την παρουσία του στο ποδόσφαιρο!

Από την Άρσεναλ και την μαγική Premier League, το ταχύτατο γκολ κόντρα στην Τότεναμ, τις διαμάχες με τους Βενγκέρ και Ανρί, μέχρι το... εσώρουχο στο Euro του 2012, την παταγώδη αποτυχία στην Κοπεγχάγη και τις πολλές εξωγηπεδικές ατασθαλείες.

Ο Λόρδος Μπέντνερ, έχει παραδεχθεί ότι «τυφλώθηκε» από την δημοσιότητα και την λάμψη που προσφέρει το ποδόσφαιρο, έχασε το δρόμο και τελικά αποφάσισε πως το άθλημα τον προσπέρασε και τον άφησε πολύ πίσω, με αποτέλεσμα να ρίξει τους τίτλους τέλους στα 33 του χρόνια...

Το ταχύτερο γκολ από αλλαγή στην Premier League

Να παίζει η ομάδα σου το μεγάλο ντέρμπι της πόλης, απέναντι στον μισητό «εχθρό» του συλλόγου και να καταφέρνεις μόλις πατήσεις το χορτάρι να πετύχεις γκολ και να κάνεις ένα «Έμιρεϊτς» να... εκραγεί.

Αυτός ήταν κάποτε ο Νίκλας Μπέντνερ που είχε καταφέρει σε 1,8 δευτερόλεπτα παρουσίας σε «μάχη» της Άρσεναλ με την Τότεναμ να περάσει στη θέση του Έμπουε, να προλάβει να φτάσει στην μεγάλη περιοχή και να πάρει κεφαλιά από το κόρνερ του Σεσκ Φάμπρεγας για να σκοράρει.

Αυτό το γκολ χάρισε τη νίκη με σκορ 2-1 στους «κανονιέρηδες», τον Δεκέμβρη του 2007 και έδωσε στον παλαίμαχο, πλέον, ποδοσφαιριστή, ένα βραβείο για παγκόσμιο ρεκόρ Guinness!

Φυσικά δεν θα ξεχάσει ποτέ το γκολ απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου» τον Απρίλη του 2010 για το Champions League, με παλικαρίσια διπλή προσπάθεια, προτού οι «μπλαουγκράνα»... σακατέψουν τους Λονδρέζους και φτάσουν στο τελικό 4-1.

Nicklas Bendtner has retired from football today, throwback to when he set an English record by scoring only 1.8 seconds after coming on as a late substitute against Spurs #NLD

— Throwback Arsenal (@ThrowbackAFC) June 3, 2021

Το «shut up» στον Ανρί!

Κι όμως, παρά το γεγονός πως ακόμα δεν είχε καταφέρει να εδραιωθεί στην πρώτη ομάδα, ο Μπέντνερ είχε καταφέρει να καυγαδίσει με τον Τιερί Ανρί δίχως να υπολογίσει ποιον είχε απέναντί του! «Έτσι ήμουν, παραπονιόμουν αμέσως με το παραμικρό» είχε αναφέρει προς τιμήν του στην αυτοβιογραφία του, όπου είχε τονίσει το περιστατικό.

Σε άσκηση με δύο επαφές σε προπόνηση της Άρσεναλ, είδε τον θρυλικό πρώην επιθετικό να κάνει τρεις επαφές, αμέσως φώναξε, εκείνος του έδειξε με την γνωστή κίνηση να σιωπήσει και η κόντρα μόλις είχε ξεκινήσει.

Μόλις εκείνος έκανε τρεις επαφές και οι «αντίπαλοι» πήραν φάουλ, ο Μπέντνερ άρχισε την γκρίνια, ο Ανρί του φώναξε «σκάσε!», ο Δανός απάντησε με την ίδια λέξη και κάπου εκεί οι Κάμπελ και Κόουλ παρενέβησαν για να μη γίνουν χειρότερα τα πράγματα.

Αργότερα, επί δυο ώρες, ο Ανρί τον είχε παραμερίσει και του εξηγούσε πράγματα για την ηλικία, την νοοτροπία και το ποδόσφαιρο!

Το εσώρουχο και το πρόστιμο

Αξέχαστη είναι φυσικά η μεγάλη γκάφα που έκανε στο Euro 2012 πανηγυρίζοντας γκολ με την Δανία απέναντι στην Πορτογαλία και ανεβάζοντας τη φανέλα με το σορτσάκι του χαμηλά για να φανεί ο χορηγός του στο εσωρουχο.

Λόγω διαφήμισης που δεν επιτρεπόταν, ο Μπέντνερ τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική και 100.000 ευρώ...

Former Arsenal and Denmark striker Nicklas Bendtner calls it quits. Bendtner retires from professional football with 81 caps and 30 goals to his name.

Φυσικά είχε καυγαδίσει και με τον Αρσέν Βενγκέρ. Αφορμή ήταν η μεταγραφή που ήθελε να πάρει το 2013 στην Κρίσταλ Πάλας και δεν τα κατάφερε λόγω αδυναμίας της Άρσεναλ να βρει αντικαταστάτη του.

Ο Αλσατός, πρώην κόουτς των «κανονιέρηδων» του είχε τηλεφωνήσει για να του αναφέρει ότι δεν θα τον άφηνε να φύγει κι εκεί ο Μπέντνερ... ξεσπάθωσε.

«Τον αποκάλεσα μαλ[email protected]!$$ για να πιεστεί και ν' αναγκαστεί να με πουλήσει αφού χάλασα τη σχέση μας, όμως ούτε αυτό έπιασε. Περίμενα μια ολόκληρη εβδομάδα για να φύγω και τελικά δεν με άφησε να πάρω μεταγραφή» είχε πει στο δημοφιλές περιοδικό FourFourTwo.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Officially a Lord in Scotland

🎉 Celebrated a goal by showing off his boxers and was banned for 1 game

🗣 "If you asked me if I am one of the best strikers in the world, I say yes because I believe it"



Nicklas Bendtner has announced his retirement from football 😢

Γκολ με διαφορά 1.000 ημερών!

Παίζοντας για την Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τη λύση του συμβολαίου του με την Βόλφσμπουργκ και παρά τα κάκιστα περάσματα από τις Μπέρμιγχαμ και Σάντερλαντ, ο Νίκλας Μπέντνερ βρέθηκε και στο Riverside στην Championship.

Την 27η του Σεπτέμβρη του 2016 είχε σκοράρει σε παιχνίδι απέναντι στη Φούλαμ δίχως όμως να καταφέρει να δώσει νίκη στην ομάδα του και αυτό ήταν το πρώτο του γκολ έπειτα από 1.000 ημέρες!

Το αμέσως προηγούμενο τέρμα στην Αγγλία ήταν την 1η Ιανουαρίου του 2014 με την φανέλα της Άρσεναλ κόντρα στην Κάρντιφ...

Πρώτος σκόρερ στην Νορβηγία

Το 2017 ήταν – ίσως – η καλύτερη χρονιά του! Με τη φανέλα της Ρόζενμποργκ στην Νορβηγία, σκόραρε 19 φορές για ν' αναδειχθεί κορυφαίος σκόρερ στο πρωτάθλημα!

Ακόμα κι αν δεν πέτυχε γκολ στην τελευταία αγωνιστική εκείνης της ποδοσφαιρικής χρονιάς, τερμάτισε πάνω από τον Ομοϊτζουάνφο της Στάμπαεκ για να πάρει το Χρυσό Παπούτσι...

Μια προπόνηση... σκέτη απογοήτευση

Επιστρέφοντας στην Δανία για να παίξει στην Κοπεγχάγη, εκεί όπου βρέθηκε μαζί με τον Κάρλος Ζέκα, ο Μπέντνερ έγινε viral για τους πιο λάθος λόγους. Δεν μπορούσε να σκοράρει με τίποτα. Ούτε με τάμα. Ούτε με αίτηση. Το βίντεο από μια προπόνησή του, ήταν τόσο απογοητευτικό που φανέρωνε ότι πραγματικά ο υψηλόσωμος επιθετικός είχε μείνει πολύ πίσω.

Πήρε, βέβαια, το πρωτάθλημα της Δανίας και αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Κοπεγχάγης για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, πάλι όμως εκείνο το στιγμιότυπο με τις απελπισμένες προσπάθειες να σκοράρει θα μείνει να τον συνοδεύει...

Nicklas Bendtner brugte første FCK-træning på at indstille sigtekornet 🎯⚽️ #fcklive #sldk