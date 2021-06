Ανανέωσε με Μπεντεκέ η Κρίσταλ Πάλας (pic)

Ο Κριστιάν Μπεντεκέ έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Κρίσταλ Πάλας κι έτσι θα μείνει κάτοικος «Σέλχαστ Παρκ» μέχρι το 2023.

Σε δύο μήνες ο 30χρονος επιθετικός συμπληρώνει πέντε χρόνια στο ρόστερ της Κρίσταλ Πάλας. Σε αυτό το διάστημα έχει καταφέρει να σκοράρει 33 τέρματα σε 144 εμφανίσεις και να μοιράσει και 11 ασίστ.

Η φετινή του σεζόν ήταν η δεύτερη πιο παραγωγική του στην ποδοσφαιρική καριέρα, καθώς βρήκε 10 φορές δίχτυα σε 30 εμφανίσεις -πίσω από τα 17 που πέτυχε την σεζόν 16/17.

Η Κρίσταλ Πάλας αποφάσισε να ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Κριστιάν Μπεντεκέ, με τον τελευταίο να βάζει την υπογραφή του σε νέο διετές συμβόλαιο.

«Είμαι χαρούμενος και υπερήφανος που σφραγίζω το μέλλον μου στην Crystal Palace. Πέντε χρόνια και ακόμα περισσότερα θα έρθουν. Έχουμε μία εξαιρετική ομάδα παικτών και προσωπικού και ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν, όπου θα αγωνιστούμε μπροστά από τους φιλάθλους μας», ήταν τα λόγια του Μπεντεκέ λίγο μετά τις υπογραφές.

𝗖𝗕 𝗦𝗧𝗔𝗬𝗦 👊



