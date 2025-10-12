Η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού διέλυσε με 10-0 τον Εθνικό Καλαμάτας.

Την πρώτη σελίδα στην ιστορία της έγραψε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου η νεοσύστατη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, συντρίβοντας με 10-0 τον Εθνικό Καλαμάτας εκτός έδρας, στην πρεμιέρα της Γ’ Εθνικής.

Πρωταγωνίστριες της αναμέτρησης ήταν η Βενιαμίν, που σημείωσε τέσσερα γκολ (τα τρία στο πρώτο ημίχρονο), και η Λόγου, η οποία μοίρασε τέσσερις ασίστ, οδηγώντας τις «ερυθρόλευκες» σε έναν εντυπωσιακό θρίαμβο.

Το ιστορικό πρώτο γκολ της ομάδας πέτυχε η Ματζάνα, ανοίγοντας το σκορ, ενώ το ημίχρονο έκλεισε με τον Ολυμπιακό να προηγείται 4-0 χάρη στο χατ-τρικ της Βενιαμίν.

Στην επανάληψη, η Μισιρλή έκανε το 5-0, η Βενιαμίν σημείωσε και τέταρτο προσωπικό τέρμα, η Λόγου ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 7-0, η Τζανή πέτυχε το όγδοο γκολ, και η Γιάννου ολοκλήρωσε τον θρίαμβο με δύο ακόμα τέρματα, διαμορφώνοντας το τελικό 10-0.

Μετά το ματς ο προπονητής του Ολυμπιακού Τάσος Φλέγγας, σχολίασε:

«Ηταν ένα ιστορικό παιχνίδι. Είναι χαρά μας που ήμασταν μέλος σε αυτό το πρώτο ιστορικό παιχνίδι, το πρώτο επίσημο του τμήματος. Σίγουρα, είμαστε χαρούμενοι για τους τρεις βαθμούς, στόχος μας είναι να παίζουμε πειστικό ποδόσφαιρο, κυριαρχικό και επιθετικό.

Νομίζω, σήμερα, τα είχαμε σε αρκετά καλό βαθμό. Σίγουρα, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλες μου τις παίκτριες και γενικά, να δώσω συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Η στήριξη είναι τεράστια και μπορώ κάνω πράξη το έργο μου πολύ πιο εύκολα».