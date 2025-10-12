Οι δύό ξένοι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών παίρνουν γεύση από μπασκετικό ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.

Στη Λεωφόρο ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα πήρε για πρώτη φορά γεύση από ντέρμπι αιωνίων, αφού ξεκίνησε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκού.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ πήρε σήμερα γεύση κι από μπασκετικό ντέρμπι. Με τον Ιταλό στόπερ Λορέντσο Πιρόλα, με τον οποίο έχει έρθει πιο κοντά λόγω και της ιταλικής γλώσσας βρίσκεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι δύο ποδοσφαιριστές παρακολουθούν την μπασκετική αναμέτρηση των Πειραιωτών με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League και πριν ξεκινήσει το ματς έβγαλαν πολλές φωτογραφίες με οπαδούς των ερυθρόλευκων.