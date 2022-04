Ο Λουίς Φαν Χάαλ σε συνέντευξη του στην ολλανδική τηλεόραση αποκάλυψε πως εδώ και αρκετό καιρό δίνει μάχη με τον καρκίνο του προστάτη.

Σοκ προκάλεσε ο Λουίς Φαν Χαάλ σε τηλεοπτική του συνέντευξη, καθώς αποκάλυψε πως πάσχει από επιθετική μορφή του καρκίνου του προστάτη και έχει κάνει ήδη 25 χημειοθεραπείες. Ο 71χρονος ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας, ο οποίος οδήγησε τους «Ορανιέ» στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, επισήμανε πως είχε επιλέξει να κρατήσει μυστική την περιπέτεια της υγείας του για να μη δημιουργηθεί έξτρα «βάρος» στις τάξεις της εθνικής ομάδας της πατρίδας του.

«Πιστεύω πων δεν λες σε ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις τέτοια πράγματα γιατί ενδέχεται να επηρεάσει τις επιλογές και την αποφασιστικότητα τους, οπότε σκέφτηκα πως οι παίκτες μου δεν πρέπει να το μάθουν», ανέφερε ο πολύπειρος προπονητής και προσέθεσε: «Πολλές φορές κατά την διάρκεια της θητείας μου στον πάγκο της Εθνικής Ολλαδνίας, έπρεπε να φύγω κρυφά τα βράδια για να πάω στο νοσοκομείο, δίχως οι παίκτες μου να το μάθουν. Τότε πίστευα ότι ήμουν υγιής. Αλλά… δεν είμαι».

Van Gaal: “In each period during my time as manager of the National Team I had to leave in the night to go to the hospital without the players finding it out until now. While thinking I was healthy. But.. I am not." pic.twitter.com/q22wi5eW29