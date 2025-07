Τα αμύθητα πλούτη που προσέφερε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων δεν άφησαν ασυγκίνητη τόσο τη Ρεάλ Μαδρίτης, όσο κι άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους που ζητούν τη διοργάνωσή του ανά διετία!

Πολύς κόσμος μπορεί να του γύρισε την πλάτη, ποδοσφαιριστές να το επέκριναν για λόγους επιβάρυνσης σε ένα ήδη φορτωμένο πρόγραμμα, αλλά οι ομάδες που συμμετείχαν φαίνεται πως παραμένουν υπέρ της ιδέας του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Προεξέχουσας της Ρεάλ Μαδρίτης, πολλοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι, αλλά και ομάδες της Νότιας Αμερικής εντυπωσιάστηκαν από τα κέρδη που τους προσέφερε ένα τουρνουά που κράτησε μόλις ένα μήνα και φέρεται να ζήτησαν από τη FIFA να διοργανώνεται ακόμα πιο σύντομα, ανά δυο δηλαδή χρόνια, ώστε να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τα έσοδά τους!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το «ESPN» με αποκλειστικό του δημοσίευμα, το οποίο ωστόσο συμπληρώνει πως η Παγκόσμια Συνομοσπονδία έβαλε... φρένο στις ορέξεις των Μαδριλένων και των υπολοίπων.

Συγκεκριμένα από τη Ζυρίχη ενημέρωσαν πως κάτι τέτοιο τη δεδομένη στιγμή θεωρείται αδύνατο, παρά τη θετική ανάδραση που εξέλαβαν από την πλειονότητα των συλλόγων.

Madrid, who reached the semifinals, took home $82.5 million, and Chelsea generated $114.6m in revenue as the champion. pic.twitter.com/7jO3pUifR2