Η Τσέλσι σήκωσε στον ουρανό του Νιού Τζέρσεϊ το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025 με τους παίκτες να λαμβάνουν τα μετάλλια και τον τίτλο από τα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Τσέλσι ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, υπέταξε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0 και κατέκτησε τον τίτλο!

Φυσικά, οι Μπλε παρέλαβαν τα μετάλλιά τους και σήκωσαν το τρόπαιο στην τελετή απονομής που ακολούθησε στο «MetLife Stadium». Εκεί, όπου στο πλάι του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, βρισκόταν φυσικά και ο Ντόναλντ Τραμπ που παρακολούθησε από κοντά τον τελικό μαζί με την Μελάνια. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί με τον Ινφαντίνο παρέδωσαν το τρόπαιο στον Ρις Τζέιμς προτού ξεκινήσει... το μπλε πάρτι.

