Το «παρών» στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025 θα δώσει και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με την Μελάνια Τραμπ!

Ο Ντόναλτ Τραμπ δεν θα μπορούσε να λείψει από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025! Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μετέβη με ελικόπτερο στο «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Τσέλσι με την Παρί Σεν Ζερμέν. Στο πλευρό του φυσικά η Μελάνια Τραμπ, αλλά και ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

President Donald J. Trump and the First Lady touch down in Teterboro, New Jersey, en route to the 2025 FIFA Club World Cup final at MetLife Stadium pic.twitter.com/L6AOBrIRhA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 13, 2025