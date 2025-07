Οι Κόουλ Πάλμερ και Ουσμάν Ντεμπελέ αψήφισαν τα ύψη και ανέβηκαν στην κορυφή του «Rockefeller Center» μαζί με το τρόπαιο, λίγο πριν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη «μάχη» της Τσέλσι με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025, οι Κόουλ Πάλμερ και Ουσμάν Ντεμπελέ άφησαν για λίγο τα γήπεδα και απόλαυσαν τη μαγευτική θέα της Νεάς Υόρκης.

Οι δύο παίκτες συμμετείχαν σε μια εντυπωσιακή φωτογράφιση στο θρυλικό Top of the Rock στο «Rockefeller Center», με φόντο το Μανχάταν και το τρόπαιο της διοργάνωσης να βρίσκεται ανάμεσά τους.

Φορώντας τις εμφανίσεις των ομάδων τους, στάθηκαν χαμογελαστοί μπροστά στον φακό, αψηφώντας το μεγάλο ύψος κι έχοντας το Central Park και όλη την πόλη στο... πιάτο.

Ο τελικός θα διεξαχθεί σήμερα (13/7) στο «MetLife Stadium» στο Νιου Τζέρσεϊ, με περισσότερους από 82.000 φιλάθλους να ετοιμάζονται να γεμίσουν τις εξέδρες του γηπέδου για να παρακολουθήσουν την «τιτανομαχία» μεταξύ των δύο φιναλίστ, με στόχο τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Lunch atop a Skyscraper with Cole Palmer, Ousmane Dembélé and the Club World Cup trophy 🏙️ pic.twitter.com/QYgRza83pI