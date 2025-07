Το παράπονό του για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025 εξέφρασε ο Έντσο Φερνάντες, κάνοντας λόγο για «πολύ επικίνδυνες καταστάσεις».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον τελικό μεταξύ Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν να είναι το ματς που έχει απομείνει για την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Ουκ ολίγες φορές κατά τη διάρκεια του τουρνουά, παίκτες και προπονητές εξέφρασαν τα παράπονά τους σχετικά με τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Η αφόρητη ζέστη και το παιχνίδι κάτω από τον ανελέητο ήλιο ήταν μία από αυτές.

Την φωνή του με τους... διαμαρτυρόμενους ένωσε και ο Έντσο Φερνάντες. Ο ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, ερωτηθείς σχετικά με τον επικείμενο τελικό, δεν παρέλειψε να σχολιάσει τις δυσκολίες που οι ποδοσφαιριστές έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν.

«Ειλικρινά, η ζέστη είναι απίστευτη. Τις προάλλες, χρειάστηκε να ξαπλώσω στο έδαφος, γιατί ζαλιζόμουν πολύ. Το να παίζεις υπό αυτές τις θερμοκρασίες είναι πολύ επικίνδυνο. Όπως επίσης και για τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο για να απολαύσουν το παιχνίδι. Επηρεάζεται και το θέαμα, αφού όλα γίνονται αργά, π.χ. η ταχύτητα και ο ρυθμός», σχολίασε ο Αργεντινός μέσος της Τσέλσι.

Να σημειωθεί, ότι στο Νιού Τζέρσεϊ όπου θα διεξαχθεί ο τελικός της Κυριακής (13/7, 22:00), οι θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες έφτασαν ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

🇦🇷☀️ Enzo Fernandez on the weather at the Club World Cup: "Honestly, the heat is incredible. The other day I had to lie down on the ground because I was really dizzy."



"Playing in this temperature is very dangerous, it's very dangerous. Moreover, for the spectacle, for the… pic.twitter.com/WEHq3AbC2p