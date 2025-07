Πάρτι η Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων κόντρα στη Ρεάλ και στο τέταρτο τέρμα αποτυπώθηκε η μαγεία των Γάλλων! Ο Ράμος δεν ξέχασε τον Ζότα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε ό,τι ήθελε τη Ρεάλ στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και το 4-0 αποτυπώνει τη διαφορά δυναμικότητας. Οι Παριζιάνοι ήταν εντυπωσιακοί και στο 4ο γκολ έκρυψαν την μπάλα σαν σε...playstation. Στο 87' οι Γάλλοι... πάγωσαν την άμυνα της Ρεάλ, ο Μπαρκολά μοίρασε στον Ράμος και ο τελευταίος σκόραρε! Μάλιστα, δεν ξέχασε τον αδικοχαμένο Ζότα και πανηγύρισε όπως αυτός...

87' O PISTOLEIRO STRIKES



Gonçalo Ramos makes it 4 for PSG with a beauty, and pays tribute to the late Diogo Jota.



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/c4v6mpdnHl