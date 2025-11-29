Η Μονακό «αναστήθηκε» κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, επικράτησε 1-0 με σκόρερ τον Μιναμίνο και έδωσε την ευκαιρία στην Μαρσέιγ να πλησιάσει στην κορυφή της Ligue 1.

Η Μονακό άφησε πίσω της τόσο την ισοπαλία με την Πάφο στο Champions League, όσο και τις διαδοχικές τεσσάρες από Λανς και Ρεν παίρνοντας την νίκη στο ντέρμπι με την Παρί Σεν Ζερμέν! Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν 1-0 χάρη στο γκολ του Μιναμίνο και έβαλαν τέλος στο κακό τους σερί στη Ligue 1 φτάνοντας τους 23 βαθμούς. Η ομάδα του Ενρίκε που προσγειώθηκε απότομα από 5-3 με την Τότεναμ έμεινε στους 30 και στο +2 από την Μαρσέιγ που φιλοξενεί αργότερα την Τουλούζ και έχει την ευκαιρία να την προσπεράσει στην κορυφή.

Τα πρώτα 45 λεπτά πέρασαν με ευκαιρίες εκατέρωθεν, από τους Μιναμίνο και Βιτίνια αντίστοιχα, αλλά αυτό που σημάδεψε το πρώτο μέρος ήταν η φάση του 12ου λεπτού. Ο Καμαρά πάτησε πολύ άσχημα τον Σεβαλιέ, τον τερματοφύλακα των Παριζιάνων, στον αστράγαλο σε μία φάση που ο παίκτης της Μονακό αντίκρισε την κίτρινη κάρτα εν μέσω παραπόνων από τους Παριζιάνους.

Το γκολ ήρθε για την Μονακό στο 68' από τα πόδια του φορμαρισμένοι Μιναμίνο. Ο Γκολόβιν πέρασε την κάθετη μπαλιά και ο Μιναμίνο με ψύχραιμο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σεβαλιέ για το 1-0. Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα στο 80' μετά την αποβολή του Κέρερ, η Παρί πίεσε, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την δεύτερη ήττα της στην Ligue 1.

Μονακό (Σεμπαστιέν Ποκονιόλι): Χραντέτσκι, Βάντερσον (65' Ντιάτα), Κέρερ, Σαλισού, Ενρίκε, Τέζε, Καμαρά, Ακλιούς, Μιναμίνο (86' Πογκμπά), Γκολόβιν (72' Φατί), Μπαλογκάν (86' Μπιέρεθ)

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Ζαΐρ-Εμερί, Μαρκίνιος, Πάτσο, Ερναντέζ, Βιτίνια, Νέβες, Ρουίθ (83' Ράμος), Λι (64' Ντεμπελέ), Κβαρατσχέλια (76' Εμπαγιέ), Μαγιουλού (64' Εντζαντού)