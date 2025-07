Απίστευτη ταλαιπωρία για τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης στην πτήση τους πριν τα ημιτελικά του του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, λόγω σφοδρής καταιγίδας στη Νέα Υόρκη.

Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης ταλαιπωρήθηκε αρκετά μέχρι να φτάσει στη Νέα Υόρκη, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2025. Οι Μερένγκες προσγειώθηκαν τελικά σχεδόν δύο ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο, καθώς οι ακραίες καιρικές συνθήκες καθυστέρησαν τόσο την αναχώρηση όσο και την άφιξή τους.

Η πτήση από το αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 4:00 μ.μ., όμως οι παίκτες και το τεχνικό τιμ αναγκάστηκαν να περιμένουν πάνω από μία ώρα πριν ξεκινήσει η απογείωση. Αιτία, η τροπική καταιγίδα που έπληξε την περιοχή της Φλόριντα και επηρέασε τις πτήσεις.

Η καθυστέρηση συνεχίστηκε και κατά την άφιξη στη Νέα Υόρκη, καθώς ο πιλότος έλαβε εντολή να περιμένει στον λόγω έντονης καταιγίδας και κεραυνών στην περιοχή του «MetLife Stadium», όπου είχε διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Τσέλσι και Φλουμινένσε. Ως αποτέλεσμα, το αεροσκάφος που μετέφερε τους παίκτες της Βασίλισσας έκανε κύκλους στον αέρα για περίπου δύο ώρες!

Η Ρεάλ ήταν η μοναδική από τις τέσσερις ομάδες των ημιτελικών που δεν είχε ως βάση της τη Νέα Υόρκη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την κακοκαιρία, οδήγησε και στην ακύρωση της προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου του Τσάμπι Αλόνσο, η οποία είχε οριστεί για τις 7:00 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης. Εκείνη την ώρα, οι Μαδριλένοι βρίσκονταν ακόμη στον αέρα και περίμεναν να προσγειωθούν.

