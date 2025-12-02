Ο Ροντρίγκο έσπασε αρνητικό ρεκόρ... ξηρασίας στη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά εξακολουθεί να χαίρει πλήρους στήριξης από τον Τσάμπι Αλόνσο.

Είναι κάτι σαν... κοινό μυστικό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Ροντρίγκο δεν είναι καλά. Το καλοκαίρι συζητήθηκε η έξοδός του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον διεθνή Βραζιλιάνο εν τέλει να παραμένει στα «λευκά», αλλά και εκτός φόρμας.

Στο παιχνίδι κόντρα στην Τζιρόνα, ο 24χρονος έκλεισε 30 ματς χωρίς γκολ με τη Βασίλισσα, επίδοση που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για παίκτη των Μερένγκες. Φυσικά ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Βινίσιους, οι αφίξεις Μπέλινγκχαμ και Μπαπέ δεν τον έχουν βοηθήσει, ωστόσο ο Τσάμπι Αλόνσο δεν έχει σταματήσει να πιστεύει στον ποδοσφαιριστή του.

Δεν δίστασε μάλιστα να «υψώσει» ασπίδα και να προστατεύσει τον Ροντρίγκο στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο (03/12).

«Πρέπει να πιστέψουμε και να εμπιστευτούμε τον Ροντρίγκο. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ποιότητά του. Είναι εξαιρετικό παιδί, έχει εξαιρετική στάση και δουλεύει σκληρά. Απλά τον περιμένουμε να σπάσει αυτό το κακό μομέντουμ με ένα γκολ», δήλωσε χαρακακτηριστικά ο Τσάμπι Αλόνσο. Το τελευταίο τέρμα του Ροντρίγκο με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε στις 4 Μαρτίου του 2024 στο παιχνίδι κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League. Στη La Liga δεν έχει σκοράρει από τις 19 Ιανουαρίου.