Τρομερό «κράξιμο» του Νόιερ στον Ντοναρούμα: «Δε θες να πας να δεις τον Μουσιάλα;»

Ο Μάνουελ Νόιερ επέρριψε τις ευθύνες για το σοβαρό τραυματισμό του Μουσιάλα στον Ντοναρούμα, χαρακτηρίζοντάς τον «απερίσκεπτο» και κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού απέναντι στον νεαρό παίκτη της Μπάγερν.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημάδε την ήττα της Μπάγερν Μονάχου με 2-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και αυτό δεν ήταν άλλο από τον σοβαρό τραυματισμό του Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο Γερμανός άσος των Βαυαρών, μετά από σύγκρουση με τον Ντοναρούμα, χτύπησε τον αστράγαλό του και αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Μουσιάλα έχει υποστεί κάταγμα κνήμης και περόνης και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 4 έως 5 μήνες, κάτι που έχει προκαλέσει αναστάτωση και εκνευρισμό στις τάξεις των πρωταθλητών Γερμανίας.

Παρά τη σοκαριστική φύση του περιστατικού, ο αρχηγός της Μπάγερν, Μάνουελ Νόιερ, δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για τον τρόπο που ο Ντοναρούμα ενεπλάκη στη συγκεκριμένη φάση. «Ήταν μια στιγμή που δεν χρειάζεται να πέσεις έτσι πάνω στον αντίπαλο. Ήταν ριψοκίνδυνο. Έπρεπε να ήξερε ότι υπήρχε κίνδυνος να τραυματίσει τον Μουσιάλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

