Χάμες Ροντρίγκες: Αποχωρεί από την Λεόν και ψάχνει την... δωδέκατη ομάδα της καριέρας του!
Το Μεξικό και συγκεκριμένα η Λεόν αποτέλεσε τον 11ο σταθμό στην πολυετή καριέρα του Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος υπέγραψε ως ελεύθερος στον σύλλογο στις αρχές του έτους.
Σχεδόν έναν χρόνο μετά, ο 34χρονος πλέον Κολομβιανός ετοιμάζεται για ακόμη φορά να μαζέψει... βαλίτσες και να αναζητήσει τον επόμενο προορισμό. Το συμβόλαιο του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού με την Λεόν λήγει στα τέλη Δεκεμβρίου και ο Ροντρίγκες αναμένεται να μείνει free agent.
INSANE ASSIST FROM JAMES RODRIGUEZ IN WHAT IS LIKELY HIS LAST GAME FOR LEON.November 9, 2025
HE IS A GENIUS! 🇨🇴🪄
pic.twitter.com/ZjJYmR44ii
Μένει να φανεί ποια θα είναι η επόμενη στάση για τον 34χρονο, ο οποίος θέλει να παίρνει λεπτά συμμετοχής για να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση για το Μουντιάλ του 2026 το ερχόμενο καλοκαίρι. Μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό το 2023, ο Ροντρίγκες έπαιξε κατά σειρά σε Σάο Πάουλο, Ράριο Βαγιεκάνο και Λεόν.
🚨🇨🇴 James Rodriguez will leave Leon and he’s available as free agent again for 2026.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025
Ready for new chapter after playing in Mexico… ahead of the World Cup with Colombia. pic.twitter.com/ANkq0FT8wV
