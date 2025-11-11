Χάμες Ροντρίγκες: Αποχωρεί από την Λεόν και ψάχνει την... δωδέκατη ομάδα της καριέρας του!

Άρτεμις Κλεφτάκη
james_rodriguez_leon

bet365

Έτοιμος να αποχωρήσει (και) από την Λεόν είναι ο Χάμες Ροντρίγκες μιας και το συμβόλαιό του εκπνέει τον επόμενο μήνα.

Το Μεξικό και συγκεκριμένα η Λεόν αποτέλεσε τον 11ο σταθμό στην πολυετή καριέρα του Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος υπέγραψε ως ελεύθερος στον σύλλογο στις αρχές του έτους.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά, ο 34χρονος πλέον Κολομβιανός ετοιμάζεται για ακόμη φορά να μαζέψει... βαλίτσες και να αναζητήσει τον επόμενο προορισμό. Το συμβόλαιο του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού με την Λεόν λήγει στα τέλη Δεκεμβρίου και ο Ροντρίγκες αναμένεται να μείνει free agent.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η επόμενη στάση για τον 34χρονο, ο οποίος θέλει να παίρνει λεπτά συμμετοχής για να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση για το Μουντιάλ του 2026 το ερχόμενο καλοκαίρι. Μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό το 2023, ο Ροντρίγκες έπαιξε κατά σειρά σε Σάο Πάουλο, Ράριο Βαγιεκάνο και Λεόν.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα