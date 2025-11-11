Έτοιμος να αποχωρήσει (και) από την Λεόν είναι ο Χάμες Ροντρίγκες μιας και το συμβόλαιό του εκπνέει τον επόμενο μήνα.

Το Μεξικό και συγκεκριμένα η Λεόν αποτέλεσε τον 11ο σταθμό στην πολυετή καριέρα του Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος υπέγραψε ως ελεύθερος στον σύλλογο στις αρχές του έτους.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά, ο 34χρονος πλέον Κολομβιανός ετοιμάζεται για ακόμη φορά να μαζέψει... βαλίτσες και να αναζητήσει τον επόμενο προορισμό. Το συμβόλαιο του άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού με την Λεόν λήγει στα τέλη Δεκεμβρίου και ο Ροντρίγκες αναμένεται να μείνει free agent.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η επόμενη στάση για τον 34χρονο, ο οποίος θέλει να παίρνει λεπτά συμμετοχής για να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση για το Μουντιάλ του 2026 το ερχόμενο καλοκαίρι. Μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό το 2023, ο Ροντρίγκες έπαιξε κατά σειρά σε Σάο Πάουλο, Ράριο Βαγιεκάνο και Λεόν.