Πέρεθ: «Δεν είναι φυσιολογικό η Μπαρτσελόνα να πληρώνει τον αντιπρόεδρο των διαιτητών»

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στην πολύκροτη υπόθεση Νεγκρέιρα και τις σχέσεις της Μπαρτσελόνα με τον αντιπρόεδρο της ένωσης διαιτητών.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ παρευρέθηκε σήμερα (23/11) στο Γενικό Συνέδριο των Μαδριλένων και αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στην Μπαρτσελόνα και την πολύκροτη υπόθεση με τις πληρωμές της στον Νεγκρέιρα, τον αντιπρόεδρο της επιτροπής διαιτησίας της Ισπανίας (CTA).

«Δεν είναι φυσιολογικό η Μπαρτσελόνα να πληρώνει τον αντιπρόεδρο των διαιτητών περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα 17 ετών, όποιος και αν είναι ο λόγος. Μάλιστα η περίοδος αυτή ήταν, συμπτωματικά, και η καλύτερη αθλητική περίοδος της Μπαρτσελόνα».

«Έχουν υπάρξει αλλαγές και ο Φραν Σότο, ο νέος πρόεδρος της CTA, ζήτησε να γυρίσουμε σελίδα. Ζητά να ξεχάσουμε την υπόθεση Νεγκρέιρα. Ποιος μπορεί να την ξεχάσει; Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι διαιτητές που εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί», συμπλήρωσε ο ισχυρός άνδρας της «βασίλισσας».

🤯4 MINUTOS de 'RAJADAS' de FLORENTINO PÉREZ en la ASAMBLEA del REAL MADRID.



👉 Contra la UEFA.

👉 Contra el BARÇA.

👉 Contra el PARTIDO en MIAMI.

👉 Contra TEBAS. pic.twitter.com/q8jxD2Lgwx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 23, 2025

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να πλήρωσε περισσότερα από 7,3 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ του 2001 και του 2018 σε εταιρείες ιδιοκτησίας του Νεγκρέιρα, με τον σύλλογο να ισχυρίζεται ότι αυτές οι πληρωμές αφορούσαν αναφορές τεχνικού σκάουτινγκ και ανάλυση διαιτητών, ενώ οι εισαγγελείς της υπόθεσης υποψιάζονται μια πιθανή προσπάθεια επηρεασμού των αγώνων.

Αυτές οι πληρωμές, οι οποίες σταμάτησαν μόλις καθαιρέθηκε ο Νεγκρέιρα από τη θέση του αντιπροέδρου το 2018, βρίσκονται τώρα στο επίκεντρο μιας συνεχιζόμενης έρευνας για ενεργητική και παθητική διαφθορά, με τους «Μπλαουγκράνα» να συνεχίζουν να αρνούνται με σθένος οποιαδήποτε κατηγορία απόπειρας χειραγώγησης αγώνων.