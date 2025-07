Σπαρακτική ήταν η αντίδραση του Αλφόνσο Ντέιβις τη στιγμή του ανατριχιαστικού τραυματισμού του Τζαμάλ Μουσιάλα, με τον Καναδό να μην μπορεί να κρύψει το σοκ του.

Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Τζαμάλ Μουσιάλα στον αγώνα της Μπάγερν κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, όταν τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα. Ο Ιταλός γκολκίπερ μόλις αντιλήφθηκε την κατάσταση δεν άντεξε και ξέσπασε σε δάκρυα, αλλά δεν ήταν ο μόνος.

Την ίδια στιγμή ο συμπαίκτης του στη Μπάγερν και καλός του φίλος, Αλφόνσο Ντέιβις , σχολίαζε τον αγώνα μέσω στο stream και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του τη στιγμή του τραυματισμού.

«Όχι Θεέ μου, όχι» φώναξε ενστικτωδώς ο αμυντικός της Μπάγερν, ο οποίος με τη σειρά του περνάει τον δικό του Γολγοθά μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στο γόνατο τον περασμένο Μάρτιο. Εμφανώς σοκαρισμένος, ο Ντέιβις παρακολουθούσε έκπληκτος τις εξελίξεις, δίχως να μπορεί να αρθρώσει λέξη...

Alphonso Davies was all of us after an injury to his good friend Musiala 😢🤕



🎥 @AlphonsoDavies pic.twitter.com/k4ESVne0Q7