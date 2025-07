Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε το προβάδισμα στο 78΄κόντρα στη Μπάγερν, όταν ο Ντουέ με μακρινό σουτ αιφνιδίασε τον Νόιερ στην κλειστή του γωνία.

Τον δρόμο προς τα δίχτυα της Μπάγερν βρήκε η Παρί Σεν Ζερμέν στο 78΄. Έπειτα από λάθος του Χάρι Κέιν που έχασε τη μπάλα στον χώρο του κέντρου, οι Παριζιάνοι έκλεψαν τη μπάλα και στην εξέλιξη της φάσης άνοιξαν το σκορ. Από γύρισμα του Νέβες έξω από την περιοχή, η μπάλα κατέληξε στον Ντουέ και ο τελευταίος με μακρινό σουτ του στην κλειστή γωνία του Νόιερ άφησε άγαλμα τον Γερμανό για το 1-0 των Γάλλων.

