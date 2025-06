Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν εκτός από τη φανέλα πήρε όλο το... πακέτο (σορτσάκι, παπούτσια) από τον Λιονέλ Μέσι, αποθεώνοντάς τον με post στο Instagram.

Τον απόλυτο σεβασμό και θαυμασμό προς τον Λιονέλ Μέσι έδειξε ο Ουσμάν Ντεμπελέ, μετά την αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Ίντερ Μαϊάμι (4-0) για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ο Γάλλος winger των Παριζιάνων συνάντησε τον Αργεντίνο μύθο και πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, ζητώντας φυσικά τη φανέλα του, με το σχετικό στιγμιότυπο να γίνεται viral. Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί. Όπως αποκάλυψε μέσω story στο Instagram, απέκτησε... όλο το σετ του 38χρονου, δηλαδή το σορτσάκι και τα παπούτσια!

Messi didn’t just give Dembélé his shirt — he gave him the full kit: shirt, shorts, and boots. 🔥 pic.twitter.com/FK8QPs0OKm

Πέραν αυτών, πήρε ως ενθύμιο και τις εμφανίσεις των Λουίς Σουάρες και Ζόρντι Άλμπα, με τους οποίους επίσης συνυπήρξε τους Καταλανούς. Μάλιστα, φρόντισε να αποθεώσει τον Μέσι, μέσω ανάρτησης, στην οποία έγραψε χαρακτηριστικά «Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ο καλύτερος όλων των εποχών. Ελπίζω να συνεχίσεις να γράφεις ιστορία με την Ίντερ Μαϊάμι, όπως εδώ στο Μουντιάλ Συλλόγων»

📲 | Dembélé on IG: How nice to see you again, Messi. The best player of all time. I hope you continue to make history with Inter Miami as you did in the Club World Cup. pic.twitter.com/FjZjm7X988