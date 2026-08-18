Ο Τζαμάλ Μουσιάλα ξεκαθάρισε την κατάσταση μετά το νέο λιποθυμικό επεισόδιο σε αγώνα της Μπάγερν και φάνηκε καθησυχαστικός μέσα από ανάρτηση στα social media.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα θορύβησε ξανά μέσα σε λίγες ημέρες τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, καθώς μετά το λιποθυμικό επεισόδιο κόντρα στη Λειψία ακολούθησε η κατάρρευσή του στον αγωνιστικό χώρο και στο ματς απέναντι στη Χάιντενχαϊμ.

Αναμενόμενα τα δυο περιστατικά προκάλεσαν ανησυχία, αλλά και ερωτηματικά για την κατάστασή του, με τον Γερμανό ωστόσο να εμφανίζεται καθησυχαστικός μέσα από ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα τόνισε πως τα δυο λιποθυμικά επεισόδια αποτελούν συνέπεια μιας εύκολα αντιμετωπίσιμης νευρολογικής δυσλειτουργίας, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του.

«Πρώτα απ’ όλα, είμαι καλά! Πάνω απ’ όλα, είμαι απίστευτα ευγνώμων για όλα τα μηνύματα και τη στήριξή σας! Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς ανησυχείτε. Σήμερα θέλω να σας καθησυχάσω και να εξηγήσω λίγο περισσότερο την κατάσταση:

Έχω διαγνωστεί με σύντομα, παροδικά επεισόδια αφαίρεσης, τα οποία αντιμετωπίζονται εύκολα και προκαλούνται από μια νευρολογική δυσλειτουργία. Αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε στιγμές όπως εκείνες που συνέβησαν πρόσφατα, για παράδειγμα απέναντι στη Λειψία και τώρα στο Χάιντενχαϊμ.

Ξέρω ότι με την πρώτη ματιά μπορεί να φαίνονται τρομακτικά, όμως για μένα αυτή τη στιγμή αποτελούν απλώς μέρος της καθημερινότητάς μου. Λαμβάνω την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα για το συγκεκριμένο ζήτημα και είμαι πολύ αισιόδοξος. Η Μπάγερν Μονάχου και οι άνθρωποι που βρίσκονται πιο κοντά μου είναι πάντα στο πλευρό μου και με στηρίζουν σε αυτή τη διαδρομή.

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος επιπλέον κίνδυνος για την υγεία μου πέρα από αυτό. Έπειτα από στενή συνεννόηση και τακτική επικοινωνία με τους ειδικούς, ήταν προσωπική μου επιθυμία να αντιμετωπίσω αυτή την πρόκληση και, με την έγκριση των νευρολόγων, να συνεχίσω να κάνω αυτό που με βοηθά περισσότερο στην αποκατάστασή μου: να ζω απλώς την καθημερινότητά μου και να συνεχίσω να ακολουθώ το πάθος μου, παίζοντας ποδόσφαιρο. Έχω αναλάβει την ευθύνη γι’ αυτή την απόφαση.

Συνολικά, αισθάνομαι πολύ καλά και θεωρώ ότι βρίσκομαι στον σωστό δρόμο. Αυτό που με βοηθά περισσότερο σε αυτή την πορεία είναι να συνεχίζω να κυνηγάω νίκες και τίτλους μαζί με την ομάδα μου, έχοντας την απίστευτη στήριξή σας.

Ελπίζω ότι όλα αυτά σας βοηθούν να καταλάβετε καλύτερα την κατάστασή μου. Παράλληλα, ζητώ την κατανόησή σας, καθώς θα ήθελα το συγκεκριμένο θέμα να παραμείνει μεταξύ των ανθρώπων που εμπιστεύομαι περισσότερο, του συλλόγου και των ειδικών.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ» τόνισε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.