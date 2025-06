Αφού η κανονική διάρκεια δεν όρισε νικητή (0-0), χρειάστηκε η παράταση και η γκολάρα του Παουλίνιο για να λυγίσει τη Μποταφόγκο και να στείλει την Παλμέιρας (1-0) στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Έμοιαζε σαν να ήταν η μόνη που ήθελε την πρόκριση... Η Παλμέιρας ήταν κυρίαρχη από την αρχή έως το τέλος, αλλά μερικές λάθος επιλογές και - κυρίως - ο τερματοφύλακας της Μποταφόγκο, Τζόνι, την κράτησαν στο μηδέν... τουλάχιστον για 90 λεπτά. Στο έξτρα ημίωρο της παράτασης άλλωστε, η ομάδα του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα, βρήκε το γκολ που άξιζε και λύγισε με 1-0 τη Μποταφόγκο και προκρίθηκε στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, εκεί όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Τσέλσι-Μπενφίκα.

Μέχρι να συμβεί πάντως η πρώτη αξιοσημείωτη φάση πέρασε αρκετή ώρα, αλλά τελικά κατέφτασε όταν ο Ρίος δοκίμασε την τύχη του από το ύψος της περιοχής, αλλά ο Τζόνι είχε την απάντηση. Στο 50΄ο μελλοντικός εξτρέμ της Τσέλσι, Εστεβάο, βρήκε δίχτυα για την Παλμέιρας, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης, με το 0-0 να παραμένει.

Κι αφού ο Τζόνι έδειξε ξανά τρομερά αντανακλαστικά για να αρνηθεί το γκολ στην γυριστή κεφαλιά του Μαουρίσιο, ο «εμφύλιος» οδηγήθηκε στην παράταση. Ο Τζόνι δήλωσε ξανά παρών στο 97΄σε δυνατό σουτ του Ρίος για να κρατήσει όρθια τη Μποταφόγκο, αλλά κάποια στιγμή το τείχος θα έπεφτε... Έτσι κι έγινε, όταν στο 100΄ο Παουλίνιο εισέβαλε στην περιοχή με όμορφη προσποίηση και με άψογο πλασέ σημάδεψε τη γωνία για να ανοίξει το σκορ.

