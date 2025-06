Η φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ξεκινάει απόψε (28/6) και τα ποσά που έλαβαν οι ομάδες μέχρι στιγμής έχουν διαρρεύσει.

Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων επιστρέφει απόψε (28/6) με τη φάση των «16», αφού αρχικά στις 19:00 έχουμε το «βραζιλιάνικο εμφύλιο» μεταξύ Παλμέιρας και Μποταφόγκο, ενώ θα ακολουθήσει η μάχη της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη απέναντι στην Τσέλσι (23:00).

Αυτή η νέα μορφή της διοργάνωσης, εκτός από περισσότερες ομάδες, έχει και περισσότερα έσοδα για τους συλλόγους, ανάλογα φυσικά και με την πορεία τους στον θεσμό. Σύμφωνα με ανάρτηση του Athletic, που παρουσιάζει τα ποσά που έχουν λάβει έως τώρα οι ομάδες, ακόμη και κλαμπ που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια, είδαν αρκετό χρήμα στα ταμεία τους.

Για παράδειγμα, Πόρτο και Ατλέτικο Μαδρίτης που δεν βρίσκονται στα νοκ-άουτ, έλαβαν 28.10 και 27.75 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ ακόμη και η Ουιντάντ που δεν πήρε καν... πόντο στους ομίλους, έφυγε με 11.25 εκατ. ευρώ.

Στην κορυφή των εσόδων είναι η Μάντσεστερ Σίτι που έχει πάρει ήδη 60.5 εκατ. ευρώ, ενώ την ακολουθούν Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου.

$741m of the $1bn Club World Cup prize money pot has already been distributed - and more than half of it has gone to European sides.



Who has made the most money so far?@CWeatherspoon_



