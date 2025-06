Οι «μπλε» του Λονδίνου συνεχίζουν στους «16» της διοργάνωσης και ήδη έχουν πάρει πίσω τα χρήματα που ξόδεψαν για την απόκτηση του Άγγλου στράικερ.

Περίπου 10 ημέρες πριν την πρώτη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, η Τσέλσι ανακοίνωνε την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ, πληρώνοντας 30 εκατ. λίρες στην Ίπσουιτς για να τον κάνει δικό της.

Πριν καν φύγει ο ίδιος μήνας, οι «μπλε» του Λονδίνου, έχοντας προκριθεί στα νοκ-άουτ του θεσμού, όπου θα αντιμετωπίσουν την Μπενφίκα (28/6, 23:00), έχουν ήδη πάρει πίσω, και με το παραπάνω, τα χρήματα που έδωσαν για τον Άγγλο επιθετικό.

Συγκεκριμένα, οι νικητές του Conference League έχουν λάβει έως τώρα το ποσό των 36.5 εκατ. λιρών, για τα αποτελέσματά τους στον όμιλο, καθώς και το μπόνους για την πρόκριση στους «16». Και ο ίδιος πάντως έχει φροντίσει εντός γηπέδου να κάνει απόσβεση, έχοντας 1 γκολ και 1 ασίστ στα 3 παιχνίδια των ομίλων.

