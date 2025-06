Θέση στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων έκλεισε ως πρωτοπόρος του ομίλου η Ντόρτμουντ, επικρατώντας 1-0 επί της Ούλσαν. Ισοπαλία - πρόκριση και για τη Φλουμινένσε.

Δεν εντυπωσίασε, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν ήταν αναγκαίο. Η Ντόρτμουντ είχε προκριθεί από τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, αλλά απέναντι στην Ούλσαν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρωτιά. Οι Βεστφαλοί είχαν από την αρχή μέχρι το τέλος τα ηνία του αγώνα, αλλά έπεσαν πάνω στον εξαιρετικό γκολκίπερ της Ούλσαν που έκανε ό,τι μπορούσε για να την κρατήσει στο παιχνίδι.

Jobe Bellingham ➡️ Daniel Svensson ⚽



And the crowd? 🔥 They loved it!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeltToTheWorld pic.twitter.com/ZCsC8o47Gm