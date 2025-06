Η Ρεάλ Μαδρίτης πάλευε με δέκα παίκτες από το 7΄, όμως με αποτελεσματικότητα στην επίθεση και τον Κουρτουά να κατεβάζει ρολά λύγισε με 3-1 την Πατσούκα στην πρώτη νίκη επί εποχής Αλόνσο.

Το τελικό σκορ μπορεί να υποδηλώνει μια άνετη και κυριαρχική εμφάνιση από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική... Με τον Ασένθιο άλλωστε να αποβάλλεται στο 7΄οι Μερένγκες έμειναν από νωρίς με δέκα παίκτες και χρειάστηκαν αμέτρητες φορές τον... ανίκητο Τιμπό Κουρτουά για να μείνουν όρθιοι στα δύσκολα! Η ποιότητα μπροστά ωστόσο ήταν αμείλικτη και με τρία γκολ, οι Μαδριλένοι λύγισαν με 3-1 την Πατσούκα και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη επί εποχής Τσάμπι Αλόνσο.

Το απερίσκεπτο κράτημα του Ασένθιο πάνω στον Ροντόν στο 7΄ως τελευταίος παίκτης έξω από την περιοχή οδήγησε στην αποβολή του Ισπανού και περίπλεξε από νωρίς το έργο της Ρεάλ, που δεν είχε τα περιθώρια για νέα γκέλα μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας απέναντι στην Αλ Χιλάλ. Οι Μεξικανοί προοδευτικά πήραν τα ηνία, απείλησαν, αλλά δεν μπορούσαν με τίποτα να νικήσουν τον Κουρτουά, ο οποίος τελικά έδωσε την ευκαιρία στους Μερένγκες να προηγηθούν.

Κόντρα στη ροή του αγώνα κι έπειτα από όμορφο συνδυασμό, ο Μπέλινγκχαμ πάτησε περιοχή και με δυνατό σουτ στη γωνία άνοιξε το σκορ στο 35΄. Οκτώ λεπτά μετά και με το μομέντουμ υπέρ τους, οι Μαδριλένοι χτύπησαν ξανά, όταν Αλεξάντερ-Άρνολντ, Γκαρθία και Γκιουλέρ έκρυψαν τη μπάλα σε κλειστό χώρο, προτού ο τελευταίος την πλασάρει στα δίχτυα για το 2-0.

43' GOAL! ⚽

Arda Guler is at the right place at the right time to slot it in! @realmadrid now lead 2-0!



