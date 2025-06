Η Φλαμένγκο δεν άφησε σε χλωρό κλαρί την Τσέλσι μετά τη νίκη της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 και πίκαρε με κάθε τρόπο τους Μπλε μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media.

Ορεξάτη αποδείχθηκε η Φλαμένγκο και δεν αναφερόμαστε μόνο στα κατορθώματά της στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα από το Ρίο Ντε Τζανέιρο πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 3-1 επί της Τσέλσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 και μετά το φινάλε του αγώνα... απασφάλισε με ανελέητο τρολ εις βάρος των Μπλε.

Μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media οι Βραζιλιάνοι δεν άφησαν σε χλωρό κλαρί την Τσέλσι και την πίκαραν με κάθε πιθανό τρόπο. «Η Τσέλσι είναι απλώς μια μικρή γειτονιά στο Λονδίνο» έγραψαν χαρακτηριστικά στο «X», ενώ προηγουμένως είχαν παρομοιάσει τους Άγγλους με... έντομα.

Chelsea is just a small neighborhood in London. https://t.co/0FKQtSzJph

«Όταν το λιοντάρι πεθάνει, ο γύπας γίνεται βασιλιάς» γράφουν σε μια νέα ανάρτηση με σαφή υπαινιγμό για τα σήματα των δυο ομάδων, αλλά δεν έμειναν εκεί. Στο τέλος έβαλαν στο «στόχαστρο» και τον Κόουλ Πάλμερ, ο οποίος «σίγησε» στο μεταξύ τους ματς.

When the lion dies, the vulture becomes king 👑 https://t.co/FC5GrXLYj8 pic.twitter.com/2S08BU10er