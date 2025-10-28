Σε μια προσπάθεια να μειώσει το χρέος της προς το κράτος, η πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο πρόκειται να βγάλει στο... σφυρί το ιστορικό «Μαρακανά» βάζοντας «φωτιά» στο ποδοσφαιρικό κοινό της Βραζιλίας.

Τον Ιούλιο του 1950 περίπου 200.000 θεατές (!) βρέθηκαν στο θρυλικό «Μαρακανά» για να παρακολουθήσουν από κοντά αγαπημένη τους Σελεσάο, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ουρουγουάη. Η προσμονή ήταν τεράστια, αλλά η Βραζιλία γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 βυθίστηκε στο... πένθος! Κάπως έτσι προέκυψε το «Μαρακανάσο», μία μαύρη ημέρα στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά, το ιστορικό γήπεδο -που σήμερα αποτελεί έδρα των Φλουμινένσε και Φλαμένγκο- πρόκειται να τεθεί προς πώληση από την πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε μια προσπάθεια να αντλήσει έσοδα μειώνοντας το αυξανόμενο χρέος της, ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων λιρών, προς την κεντρική διοίκηση της Βραζιλίας, η τοπική κυβέρνηση έχει συμπεριλάβει το «Μαρακανά» ανάμεσα στα 62 περιουσιακά στοιχεία του κράτους που αναμένεται να πωληθούν!

Η πώληση του «Μαρακανά» θα μπορούσε να αποφέρει περισσότερες από 279 εκατ. λίρες, ενώ φέρεται πως... κοστίζει στο κράτος περί τις 140.000 λίρες ανά αγώνα για τη συντήρησή του. Και ενώ αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένα πλάνο ιδιωτικοποίησης του πιο θρυλικού ποδοσφαιρικού γηπέδου στον κόσμο βρίσκεται στα... σκαριά, παρ' όλα αυτά έχει δημιουργήσει δημόσια κατακραυγή στη χώρα.

Πέραν του τελικού του 1950, το «Μαρακανά» έχει επίσης φιλοξενήσει τον τελικό του Μουντιάλ 2014 με την Γερμανία τότε να κατακτά την κορυφή την κόσμου. Πλέον, έχει χωρητικότητα περίπου 79.000 θεατών και τα τελευταία χρόνια έχει υποβληθεί σε αρκετές ανακαινίσεις.