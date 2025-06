Πραγματοποιώντας ένα ονειρικό β' ημίχρονο, η Φλαμένγκο ανέτρεψε το ματς με την Τσέλσι και επικράτησε 3-1 κάνοντας το μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων 2025. Με δέκα από το 68' οι Μπλε.

Στο «Lincoln Financial Field» οι φίλαθλοι της Φλαμένγκο ώθησαν με τη φωνή την ομάδα τους σε μία μεγάλη νίκη για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025. Αν και οι Βραζιλιάνοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από την Τσέλσι, κυριάρχησαν στο β' μέρος και έφεραν «τούμπα» το ματς φτάνοντας τελικά στη νίκη με 3-1 και ουσιαστικά στην πρόκριση στους «16» του θεσμού.

Το ματς ξεκίνησε με καλό ρυθμό, την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω και την Φλαμένγκο να έχει την πρωτοβουλία. Ωστόσο, η Τσέλσι προειδοποίησε στο 5' βγαίνοντας στην κόντρα με τον Ντέλαπ, το σουτ του οποίου εξουδετέρωσε ο Ρόσι. Στο 13', οι Μπλε ξαναχτύπησαν στην αντεπίθεση με τον Νέτο να ευνοείται από τις κόντρες, να βγαίνει τετ α τετ και να πλασάρει εύστοχα για το 1-0 της Τσέλσι. Μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου, η Φλαμένγκο κυκλοφορούσε την μπάλα ψάχνοντας τρόπο να διασπάσει την άμυνα, με καλύτερη στιγμή αυτή του 43ου λεπτού όταν ο Κόλγουιλ έδιωξε την μπάλα πάνω στη γραμμή.

Οι αλλαγές «μίλησαν» για την ανατροπή

Η εικόνα άλλαξε εντελώς στο δεύτερο ημίχρονο. Η Φλαμένγκο μπήκε στο χορτάρι με όρεξη έχοντας μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία στο 54'. Το γκολ δεν άργησε να έρθει, με την «χρυσή» αλλαγή τον Ενρίκε να στέλνει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο 62΄. Μόλις τρία λεπτά μετά, ο Ντανίλο ολοκλήρωσε την ανατροπή με κοντινή προβολή μετά την ασίστ του Ενρίκε.

Σαν να μην έφτανε αυτό, τα πράγματα δυσκόλεψαν κι άλλο για την Τσέλσι στο 68' με την αποβολή του Τζάκσον με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο πάτημα στον αντίπαλό του. Η Φλαμένγκο, έχοντας πια και το αριθμητικό πλεονέκτημα, έφτασε και σε τρίτο γκολ «σφραγίζοντας» τη νίκη στο 83' με τον Γουάλας. Έτσι, οι Βραζιλιάνοι έφτασαν τους 6 βαθμούς απολαμβάνοντας την... μοναξιά της κορυφής στον 4ο όμιλο.