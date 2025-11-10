Οι αποδοκιμασίες των φιλάθλων της Φλαμένγκο προς τον Νεϊμάρ: «Άντε γ@@@σου, ήρθες στη Σάντος για να παίζεις στη δεύτερη κατηγορία»
Η Φλαμένγκο υποδέχθηκε το βράδυ της Κυριακής τη Σάντος στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας και νίκησε με 3-2 «πιάνοντας» την Παλμέιρας στην κορυφή και τους 68 βαθμούς.
Από τον αγώνα δεν έλειψαν ακόμη και οι αποδοκιμασίες, καθώς οι φίλαθλοι των γηπεδούχων άρχισαν τα...«γαλλικά» προς τον Νεϊμάρ την ώρα που εκείνος αποχωρούσε ως αλλαγή από τον αγωνιστικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα οι οπαδοί της Φλαμένγκο φώναζαν ρυθμικά προς τον Βραζιλιάνο άσο: «Άντε γ@@@σου Νεϊμάρ, ήρθες στη Σάντος μόνο και μόνο για να παίζεις στη δεύτερη κατηγορία».
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: After being subbed off while losing 0–3 vs. Flamengo, Neymar Jr. was booed by Flamengo fans, who chanted:
"Neymar, f**k off! You came back to Santos only to play in the second division!"
Santos, Neymar’s current club, sits in the relegation zone with just… pic.twitter.com/A6bU7dvrVK— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 10, 2025
Οι αποδοκιμασίες αυτές πάντως φαίνεται να πείσμωσαν τους παίκτες των φιλοξενούμενων, αφού με το που βγήκε αλλαγή ο Νεϊμάρ στο 86 το σκόρ από 3-0 έγινε μέσα σε πέντε λεπτά 3-2, χάνοντας μάλιστα μεγάλη ευκαιρία προς το τέλος του παιχνιδιού να ισοφαρίσουν.
Ο 33χρόνος επιθετικός μετά τη λήξη της αναμέτρησης στις δηλώσεις του, τα «έβαλε» με τη διαιτησια την οποία χαρακτήρισε «εχθρική».
«Ο διαιτητής ήταν άθλιος. Με όλο τον σεβασμό, δεν είναι μόνο κακός, αλλά και αλαζόνας. Λένε ότι μόνο ο αρχηγός μπορεί να του μιλήσει, αλλά όταν προσπαθούμε να το κάνουμε, γυρίζει την πλάτη του και τρέχει μακριά. Όταν πήγα να του μιλήσω, με απείλησε».
O Fim do Neymar é patético, mas o fim do Santos é mais patético ainda.— Ceo Da Acarajé (@AcarajeCeo) November 9, 2025
Neymar saiu reclamando, botou pressão pra cima do tecnico e foi direto pra o vestiário enquanto toma 3.
O cara patético em fim de carreira manda e desmanda no clube.
Santos acabou, que bagulho patético. pic.twitter.com/XGhcdHwSw4
Η Σάντος μετά και από τη χθεσινή ήττα παρέμεινε στους 35 βαθμούς και τη 17η θέση με μόλις 6 παιχνίδια να απομένουν και το σενάριο του υποβιβασμού, τον δεύτερο σε μόλις τρία χρόνια, να είναι πλέον κάτι παραπάνω από υπαρκτό.
