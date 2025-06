Μετά από δίωρη καθυστέρηση λόγω κακοκαιρίας, η Μπενφίκα ξέσπασε στο β΄μέρος με γκολ και ασίστ του Βαγγέλη Παυλίδη που έβαλε το λιθαράκι του στο 6-0 επί της Όκλαντ Σίτι.

Για ένα ημίχρονο τα βρήκε σκούρα, αλλά η κακοκαιρία της Φλόριντα μάλλον της έκανε καλό... Η δίωρη καθυστέρηση μέχρι να ξεκινήσει το β΄μέρος λόγω κεραυνών πάνω από το γήπεδο έδωσε τον απαραίτητο χρόνο στη Μπενφίκα για επανεκκίνηση, με τον Βαγγέλη Παυλίδη σε πρωτεύοντα ρόλο να βάζει την υπογραφή του με γκολ κι ασίστ σε μια άνετη επικράτηση με 6-0 επί της Όκλαντ Σίτι! 'Ένα τρίποντο που - αν μη τι άλλο - έστειλε προσωρινά τους Πορτογάλους στην κορυφή του ομίλου τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025, πάνω από Μπάγερν και Μπόκα Τζούνιορς.

Για 45 λεπτά οι Πορτογάλοι έδειχναν να παιδεύονται απέναντι στους οργανωμένους και ψυχωμένους Νεοζηλανδούς, αλλά τελικά βρήκαν τη λύση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους μέσω της άσπρης βούλας και της εύστοχης εκτέλεσης του Άνχελ Ντι Μαρία. Η αδιάκοπη βροχή και η πολύωρη καθυστέρηση μέχρι να επιστρέψουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο έδωσαν την ευκαιρία στη Μπενφίκα να ανασυνταχθεί πνευματικά και να παρουσιαστεί βελτιωμένη στο β΄μέρος, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βάζει την υπογραφή του.

52' GOAL! Pavlidis scores @SLBenfica's second goal in Orlando!



