Το πρώτο του γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 σημείωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος έγραψε το 2-0 για τη Μπενφίκα κόντρα στην Όκλαντ Σίτι με όμορφη ενέργεια και τελείωμα.

Άξιζε η πολύωρη αναμονή μέχρι να αρχίσει το β΄μέρος για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος μόλις οκτώ λεπτά μετά την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου κατάφερε να βρει δίχτυα για τη Μπενφίκα. Αφού ελίχθηκε ανάμεσα σε δυο αμυντικούς της Όκλαντ Σίτι, ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε απέναντι από την εστία και σημάδεψε άψογα τη γωνία για το 2-0 των Πορτογάλων, ανοίγοντας παράλληλα λογαριασμό στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025.

52' GOAL! Pavlidis scores @SLBenfica's second goal in Orlando!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/dOcw5fZBWX