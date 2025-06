Το β' ημίχρονο της αναμέτρησης Μπενφίκα - Όκλαντ Σίτι θα καθυστερήσει λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Ορλάντο.

Ακόμη μία διακοπή αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών! Αυτή τη φορά συνέβη στην αναμέτρηση της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Όκλαντ Σίτι για την 2η αγωνιστική των ομίλων.

Η έναρξη του β' ημιχρόνου θα γίνει με καθυστέρηση, όπως έγινε γνωστό, λόγω καταιγίδας που πλήττει το Ορλάντο. Η διακοπή είναι προσωρινή, ενώ οι φίλαθλοι προειδοποιήθηκαν για την επικείμενη κακοκαιρία και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κερκίδες.

Στα του ματς, η Μπενφίκα πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 1-0 χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Ντι Μαρία.. Σημειωτέον ότι αυτό είναι το 4ο παιχνίδι στη φετινή διοργάνωση που διακόπτεται λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών.

