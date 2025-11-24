Μουρίνιο: Ποιοι είναι οι παίκτες που «κάρφωσε» για το παιχνίδι όπου σκόραρε ο Παυλίδης
Η Μπενφίκα δυσκολεύτηκε απέναντι στην Ατλέτικο Κλουμπ, ομάδα 3ης κατηγορίας Πορτογαλίας, για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου, αλλά επικράτησε 0-2, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει με πέναλτι στο 77’, ανήμερα των 27ων γενεθλίων του.
Η εμφάνιση της ομάδας εξόργισε τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα είπε πως στο ημίχρονο ήθελε να κάνει εννέα αλλαγές, καθώς μόνο δύο παίκτες είχαν πάρει στα σοβαρά το ματς, με τον Έλληνα διεθνή να είναι λόγικα ένας εξ αυτών.
Τελικά έκανε τέσσερις αλλαγές μετά το πρώτο ημίχρονο, βγάζοντας εκτός μερικούς από τους ποδοσφαιριστές που δεν απέδωσαν όπως περίμενε.
Μετά την ανάπαυλα, ο Ζοάο Ρέγκο έδωσε τη θέση του στον Λεάντρο Μπαρέιρο, ο Τόμας Αραούχο στον Σάμουελ Νταλ, ο Αντρέας Σέλντερουπ πέρασε στο ματς αντί του Φράνιο Ιβάνοβιτς και τέλος, ο Έντσο Μπαρενετσέα αντικαταστάθηκε από τον Ρίτσαρντ Ρίος.
Mourinho: "At half-time, I made 4 substitutions, but I should've made 9. Those 9 players weren't on the pitch. Only 2 should have stayed."
Is the system working?
"The system works. The players in it aren't working."
"I don't like players who betray me."pic.twitter.com/JMsannigfb— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) November 22, 2025
