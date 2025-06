Υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, έντονες βροχοπτώσεις είναι τα... καιρικά χαρακτηριστικά του Παγκόσμιο Κυπέλλου Συλλόγων 2025, φαινόμενα που φέρνουν ανησυχία ενόψει του Μουντιάλ 2026 το επόμενο καλοκαίρι.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 μπήκε... ανανεωμένο στις ζωές των ποδοσφαιρόφιλων, με 32 ομάδες να έχουν ήδη ριχτεί στη «μάχη» της διοργάνωσης διεκδικώντας το τρόπαιο, μαζί και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο.

Ένα τουρνουά που μπορεί να θεωρηθεί κάτι σαν πρόβα τζενεράλε από άποψη... θερμοκρασιών και για το Μουντιάλ του 2026 μιας και οι ΗΠΑ είναι μία από τις συνδιοργανώτριες χώρες της μεγάλες διοργάνωσης το επόμενο καλοκαίρι.

Πάντως, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν είναι και πολύ ευνοϊκά, μιλώντας κυρίως για τις υψηλές θερμοκρασίες αλλά και όχι μόνο.

Σε ένα από τα πρώτα ματς του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων 2025 ήταν αυτό μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν με την Ατλέτικο Μαδρίτης (15/06). «Ο αγώνας επηρεάστηκε σαφώς από τη θερμοκρασία», δήλωνε ο Λουίς Ενρίκε μετά τη λήξη. «Η χρονική στιγμή είναι εξαιρετική για τους ευρωπαίους φιλάθλους, αλλά οι ομάδες υποφέρουν».

Παίκτες και οπαδοί «σιγοψήθηκαν» κάτω από τον καυτό ήλιο της Καλιφόρνια, με τον υδράργυρο να φτάνει μεν τους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά με πραγματική αίσθηση 38 βαθμούς Κελσίου (βάζοντας στην εξίσωση και την αποπνικτική υγρασία) και το ματς να σταματάει για το απαραίτητο cooling break από μία φορά σε κάθε ημίχρονο.

Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο ματς, οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο «Rose Bowl» διαμαρτυρήθηκαν για την αναμονή μέσα στον καύσωνα, για τους λίγα διαθέσιμα... σκιερά σημεία στις εξέδρες, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που αποχώρησαν υπό τον φόβο αφυδάτωσης και λιποθυμίας!

Σε απόλυτη αντίθεση με ό,τι συνέβη στο Οχάιο και το «TQL Stadium» που φιλοξένησε την Πατσούκα και την Ζάλτσμπουργκ (19/06). Το εν λόγω ματς διακόπηκε για 90 λεπτά (!) λόγω της έντονης βροχόπτωσης που υποχρέωσε τους παίκτες να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο.

Scenes from TQL Stadium, as tonight’s FIFA Club World Cup match enters a weather delay.



Salzburg leads Pachuca 1-0, about 54 minutes in. pic.twitter.com/7fwL5SSa0W