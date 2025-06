Η Μποταφόγκο έφερε τα πάνω-κάτω στον 2ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων επικρατώντας 1-0 της Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Ιγκόρ Ζεσούς να «σοκάρει» την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Μια από τις μεγαλύτερες μέχρι στιγμής εκπλήξεις του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων σημειώθηκε στο «Rose Bow»l της Πασαντίνα, όπου η Μποταφόγκο «λύγισε» την Παρί Σεν Ζερμέν με 1-0 κι έφερε τα πάνω-κάτω στον 2ο όμλο. Ο Ίγκορ Ζεσούς με ένα γκολ-ποίημα στο 36’ έγραψε την ιστορία του ματς και χάρισε στους Βραζιλιάνους τη νίκη απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης.

BOTAFOGO BEAT UCL CHAMPIONS PSG 1-0 AT THE CLUB WORLD CUP 😳



What a moment for the Brazilian side 👏 pic.twitter.com/6Uall8yNgQ