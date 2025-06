Χωρίς να πατήσει τελείως το γκάζι και πετυχαίνοντας όμορφα σε δημιουργία και εκτέλεση γκολ, η Γιουβέντους επιβλήθηκε εύκολα 5-0 της Αλ Αϊν, στην πρεμιέρα των δυο κλαμπ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων η Γιουβέντους, η οποία σκόρπισε με... πεντάρα την Αλ Αϊν του Βλάνταν Ίβιτς από το Ντουμπάι, σε μια αναμέτρηση που είχε τον ξεκάθαρο ρόλο του φαβορί, και ανέβηκε στην 1η θέση του 7ου γκρουπ, αφού υπερτερεί σε τέρματα της Μάντσεστερ Σίτι (νίκησε 2-0 την Ουιντάντ).

Στο 11ο λεπτό και μετά από πολύ ωραίο συνδυασμό των ποδοσφαιριστών του Τούντορ, ο Κολό Μουανί με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, ενώ 10 λεπτά μετά (21') ο ταλαντούχος Φρανσίσκο Κονσεϊσάο με ωραία ενέργεια και τελείωμα εντός περιοχής σημείωσε το 2-0.

Ένα ακόμη «διαμάντι» της Γιουβέντους, ο Κενάν Γιλντίζ τριπλασίασε το προβάδισμα της «Μεγάλης Κυρίας» με ωραίο σουτ (η μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι) στο 31ο λεπτό, με τον Κολό Μουανί να κάνει «ντοπιέτα» στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, μετά από υπέροχη μπαλιά του Τουράμ και να στέλνει την ομάδα του στα αποδυτήρια με το υπέρ της 4-0.

Στο δεύτερο μέρος, η Αλ Αϊν σκόραρε με το καλησπέρα, το γκολ όμως ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Ο ρυθμός έπεσε, οι Ιταλοί έκαναν και λίγο συντήρηση δυνάμεων, με τον Κονσεϊσάο να κάνει και αυτός «ντοπιέτα», όταν στο 58' πήρε την μπάλα από πλάγια και με ωραίο σόλο και συρτό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

Την επόμενη αγωνιστική το σύνολο του Τούντορ αντιμετωπίζει την Ουιντάντ (22/6, 19:00), ενώ ο σύλλογος από το Ντουμπάι θα έχει πολύ δύσκολο έργο απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (23/6, 04:00).

Group G and Group H at the end of matchday five. 🔢#FIFACWC