Η Σίτι έκανε ιδανική πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αφού επικράτησε 2-0 της Ουιντάντ. Ντεμπούτο για Ράιντερς και Τσερκί.

Η Σίτι άρχισε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, καθώς επικράτησε 2-0 της Ουιντάντ. Καλή δημιουργικά, είχε θέματα στην άμυνα η ομάδα του Πεπ, αλλά δεν κινδύνευσε αρκετά από τους Μαροκινούς.

Με τους Ράιντερς, Τσερκί να κάνουν ντεμπούτο, η Σίτι μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και μόλις στο 2ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Σαβίνιο έκανε το σουτ, έδιωξε ο γκολκίπερ της Ουιντάντ και ο Φόντεν από κοντά δεν αστόχησε. Η Μάντσεστερ ανέβασε την πίεσή της και στο 9ο λεπτό είχε καλή στιγμή, όμως το σουτ του Μαρμούς πέρασε άουτ. Οι Μαροκινοί όταν έβρισκαν ευκαιρία προσπαθούσαν να βάλουν δύσκολα, όπως στο 15' με την έμπνευση του Λορτς. Στο 22' η Ουιντάντ έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά ο Λορτς δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη φάση. Η Μάντσεστερ δημιουργικά ήταν καλή, κυκλοφορούσε την μπάλα σωστά και στο 39' πλησίασε το γκολ, αλλά ο Φόντεν δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μπεναμπίδ.

1' GOAL! Foden opens the score under 2 minutes of gameplay!

Τρία λεπτά αργότερα ήρθε και το δεύτερο γκολ της Μάντσεστερ. Από κόρνερ του Φόντεν, ο Ντοκού βρήκε χώρο και σκόραρε από κοντά. Ο σκόρερ θα μπορούσε να πετύχει ακόμα ένα τέρμα στις καθυστερήσεις, αλλά η κεφαλιά πέρασε άουτ.

GOAL! Doku is free in the box to slot that corner kick in for @ManCity. The Blues are 2-0 up!



