Ο αρχηγός της Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς έκανε πολλούς να απορήσουν με την απόφασή του να μην χαιρετήσει τους παίκτες της Ρίβερ Πλέιτ στην καθιερωμένη χειραψία στην μεταξύ τους αναμέτρηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025.

Ρίβερ Πλέιτ και Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς έπεσαν στη «μάχη» για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025, ωστόσο έκπληξη και απορία προκάλεσε η κίνηση του αρχηγού της ιαπωνικής ομάδας λίγο πριν τη σέντρα του ματς.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την παρουσίαση των δύο ομάδων, ο Μάριους Χοϊμπράτεν αποφάσισε να μην σφίξει το χέρι κανενός από τους ποδοσφαιριστές της Ρίβερ Πλέιτ περνώντας επιδεικτικά αδιάφορος από μπροστά τους! Μάλιστα, ο Μονιτέλ γύρισε και κοίταξε χαμογελώντας ειρωνικά προς το μέρος του Νορβηγού αμυντικού όταν τον προσπέρασε. Την κίνηση πάντως δεν... υιοθέτησαν οι υπόλοιποι συμπαίκτες του.

The Club World Cup is providing us with some spicy drama. Urawa Reds Captain ,Marius Hoibraten, doesn’t shake any River Plate players hand pregame.#FIFACWC #CWC #ClubWorldCup pic.twitter.com/lbWEY8iGXK