Απίστευτες κλωτσιές και 3 αποβολές στο Ρίβερ-Ρεάλ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων Νέων (vid)

Ροντέο έγινε το παιχνίδι Ρίβερ Πλέιτ-Ρεάλ Μαδρίτης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων Νέων.

Μόνο ως επεισοδιακό μπορεί να χαρακτηριστεί το χθεσινό παιχνίδι της Ρίβερ Πλέιτ με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων Νέων που γίνεται αυτές τις μέρες στην Κόρδοβα.

Η «Βασίλισσα» μπορεί να κέρδισε με 2-0 και να πέρασε στα ημιτελικά μαζί με της Μπαρτσελόνα, Ρασίνγκ και Παλμέιρας, όμως το καθαρά αγωνιστικό μέρος της αναμέτρησης, ήρθε σε δεύτερη μοίρα.

Και αυτό γιατί το παιχνίδι από πλευράς Αργεντίνων ήταν ιδιαιτέρως σκληρό, όπως μπορείτε να δείτε και στο video, με την κλωτσιά να πηγαίνει... σύννεφο.

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν τρεις αποβολές παικτών της Ρίβερ που τελείωσε το ματς με 8 παίκτες.