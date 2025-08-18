Ολυμπιακός, μεταγραφές: Η υπερόχη κούρσα και η ασίστ του Αντίνο κόντρα στην Ρίβερ Πλέιτ (vid)
Ο Σαντίνο Αντίνο παραμένει πάντα στα μεταγραφικά «θέλω» του Ολυμπιακού για το καλοκαίρι αυτό και ο ίδιος φροντίζει να δείχνει με κάθε ευκαιρία στο γήπεδο, γιατί οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.
Στο παιχνίδι που έπαιξε η ομάδα του Γοδόι Κρουζ τα ξημερώματα της Δευτέρας (18/08) στην έδρα της Ρίβερ Πλέιτ, όπου ηττήθηκε με 4-2, εκείνος διακρίθηκε δίνοντας μία ασίστ μετά από ωραία ατομική ενέργεια.
Στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης ο Αντίνο πήρε την μπάλα στα αριστερά έκανε μία τρομερή κούρσα φτάνοντας από την μεσαία γραμμή στην περιοχή της Ρίβερ με δύο επαφές, έκανε το γύρισμα και ο επερχόμενος Αουζμέντι σκόραρε ισοφαρίζοντας, προσωρινά, σε 1-1 για την Γοδόι.
Την τρέχουσα περίοδο με την φανέλα της αργεντίνικης ομάδας ο 19χρονος εξτρέμ μετράει 24 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε περισσότερα από 1.700 λεπτά.
Δείτε την εντυπωσιακή ενέργεια που έκανε ο Αντίνο
