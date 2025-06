Εντελώς κάθετος με την διεξαγωγή του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων 2025 είναι ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, κάτι που κατέστησε σαφές μέσω των δηλώσεών του.

Το νέο, διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 αποτελεί εδώ και πολύ καιρό στόχος δριμείας κριτικής κυρίως λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος των ποδοσφαιριστών.

Οι ομάδες που συμμετέχουν φέτος στο τουρνουά αυξήθηκαν σε 32, ενώ μάλιστα η FIFA σκέφτεται ήδη -όπως έγινε γνωστό πρόσφατα- την περαιτέρω αύξηση των συλλόγων σε 48 στην επόμενη διοργάνωση του 2029. Ένας από τους πολέμιους του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων είναι και ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας.

Μέσω δηλώσεών του, ξεκαθάρισε ότι έχει θέσει ως νούμερο έναν στόχο του την εξάλειψη της συγκεκριμένης διοργάνωσης, στην οποία από την Ισπανία παίρνουν μέρος οι Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης.

«Στόχος μου είναι να διασφαλίσω ότι δεν θα υπάρξουν άλλα Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, αυτό είναι σαφές! Δεν υπάρχει ανάγκη για άλλη μία διοργάνωση που γεμίζει με χρήματα έναν τομέα συλλόγων και παικτών. Πρέπει να το εξαλείψουμε αυτό».

Πάντως, τον Απρίλιο του 2024, ο Τέμπας επέμενε στη διεξαγωγή αγώνων της La Liga στις ΗΠΑ κάτι που όπως είχε πει «θα ενίσχυε τη θέση μας στην αγορά της Β. Αμερικής».

