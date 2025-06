H FIFA δεν προβάλει βίντεο για την καταπολέμηση των διακρίσεων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Με απόφαση της η FIFA δεν προβάλει βίντεο, πινακίδες ή διαφημιστικό υλικό για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων στους χώρους που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025.

Σύμφωνα με πολλές πηγές, η FIFA είχε αναπτύξει προωθητικό υλικό για την εκστρατεία «όχι στον ρατσισμό» και «όχι στις διακρίσεις» μήνες πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, αλλά αυτό δεν ήταν ορατό κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των αγώνων του τουρνουά στα γήπεδα ή στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Αυτή η προσέγγιση αποτελεί σημαντική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2023 στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών το 2022 στο Κατάρ, όπου τα μηνύματα προβάλλονταν στο γήπεδο σε μεγάλες οθόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η FIFA δεν έχει επίσης προβεί σε καμία ανακοίνωση για να εξηγήσει τα πρωτόκολλα κατά του ρατσισμού, τα οποία παρουσιάστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο και θα έπρεπε να εφαρμοστούν σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι λόγοι για την αλλαγή στάσης της FIFA δεν είναι ακόμα γνωστοί. Στον τελικό του Super Bowl φέτος μεταξύ Kansas City Chiefs και των Philadelphia Eagles για πρώτη φορά δεν συμπεριλήφθηκε το μήνυμα «End Racism» στο πίσω μέρος της τελικής ζώνης του Super Bowl έπειτα από τον Φεβρουάριο του 2021.

Ο πρόεδρος της FIFA , Τζάνι Ινφαντίνο έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον ίδιο να συμμετέχει ακόμα και σε προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ, επισκεπτόμενος τον Λευκό Οίκο. Η FIFA αναφέρει ότι παραμένει ουδέτερη σε θέματα πολιτικής.

Μόλις τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος της FIFA, προέτρεψε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους νομοθέτες σε όλο τον κόσμο να ενωθούν με τη FIFA στον αγώνα κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων, επιβάλλοντας ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες, υποστηρίζοντας ότι η FIFA δεν μπορεί να κερδίσει μόνη της τη μάχη.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Η Παγκόσμια Θέση της FIFA κατά του Ρατσισμού κάλεσε τον κόσμο του ποδοσφαίρου να αναλάβει δράση, να εκπαιδεύσει, να ευαισθητοποιήσει και, όταν είναι απαραίτητο, να τιμωρήσει», είπε.

«Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν είναι απλώς λάθος, είναι εγκλήματα».

