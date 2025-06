Το γήπεδο της Ατλάντα που φιλοξενεί την αναμέτρηση Τσέλσι-Λος Αντζελες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων μοιάζει «άδειο», με βάση τον κόσμο που πήγε σε αυτό.

Σε εξέλιξη είναι το ματς της Τσέλσι με το Λος Αντζελες, σε αναμέτρηση που διεξάγεται στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων που γίνεται στις ΗΠΑ.

Ο αγώνας φιλοξενείται στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα που είναι χωρητικότητας λίγο πάνω από 70.000 θεατών, το οποίο όμως μοιάζει άδειο σε σύγκριση με την προσέλευση που υπάρχει.

So many empty seats!



The cheapest tickets were going for $50 before Chelsea -Los Angeles FC kick-off. A source in attendance in an official capacity said they were told 26,000 fans were expected at the match at Mercedes-Benz stadium. [BBC SPORT]pic.twitter.com/crP5w6mRDm