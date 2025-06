Ο Τόμας Μίλερ σκόραρε δυο γκολ κόντρα στην Όκλαντ Σίτι κι έφτασε τα 250 συνολικά στην καριέρα του με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.

Με αριθμό - ορόσημο πανηγύρισε ο Τόμας Μίλερ την εκκωφαντική νίκη της Μπάγερν στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025. Ο Γερμανός επιθετικός σκόραρε δυο γκολ στο εντυπωσιακό 10-0 των Βαυαρών κι έφτασε συνολικά τα 250 με τη φανέλα της Μπάγερν, λίγο πριν πέσουν οριστικά τίτλοι τέλους στη μεταξύ τους σχέση. Ο Μίλερ σκόραρε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο κι έβαλε το λιθαράκι του στην άνετη νίκη των Βαυαρών που ξεκίνησαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση.

