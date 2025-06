Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ κλήθηκε να απαντήσει για το μέλλον του, λέγοντας πως -σχεδόν- έχει αποφασίσει να μην αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, παρά τις αρκετές προτάσεις που δέχθηκε.

Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (15/6-13/7) στα γήπεδα των ΗΠΑ. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού του Nations League με την Ισπανία (8/6, 22:00), και φυσικά οι ερωτήσεις περιστράφησαν και γύρω από το μέλλον του.

Με το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να μην είναι μεταξύ όσων θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ΗΠΑ, τα σενάρια για ενδεχόμενη συμφωνία του Πορτογάλου με κάποιο σύλλογο έτσι ώστε να δώσει το «παρών» στη διοργάνωση ήταν πολλά. Ο ίδιος όμως φρόντισε να βάλει «φρένο», λέγοντας χαρακτηριστικά πως σχεδόν έχει αποφασίσει να μην αγωνιστεί στο θεσμό, άρα και να μην υπογράψει συμβόλαιο λίγων μηνών με κάποιο κλαμπ.

🚨💣 Cristiano Ronaldo: “It’s almost decided that I will NOT take part at the FIFA Club World Cup despite receiving many invitations and proposals”.



"There have been talks, contacts… but you have to think about short, medium and long term".